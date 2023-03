Ministra da Defesa lamenta morte de militar em explosão no Campo Militar de Santa Margarida durante desativação de explosivos

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, lamentou a morte de um militar na sequência da explosão de uma viatura no interior do Campo Militar de Santa Margarida , no distrito de Santarém, pela tarde desta quinta-feira. Para além de um morto, outros cinco militares ficaram feridos, dois com gravidade, um já ligado ao suporte de vida.Helena Carreiras endereçou as suas condolências à família da vítima mortal e desejou aos feridos uma "recuperação rápida".

"Aos camaradas dos militares envolvidos neste incidente endereça também uma palavra de solidariedade", pode ler-se no comunicado esta quinta-feira divulgado.



O Correio da Manhã sabe que o militar morto é um sargento ajudante, na casa dos 40 anos, e o ferido em estado crítico é um primeiro sargento mais novo. O acidente ocorreu durante uma operação de inactivação de explosivos, no interior do Campo Militar.