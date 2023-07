Mortágua diz que resultados das eleições em Espanha são "más notícias para a direita portuguesa"

A coordenadora do BE considerou hoje os resultados das eleições em Espanha "más notícias para a direita portuguesa" que esperava "os ventos do Estado espanhol para conseguir apanhar uma boleia", esperando que das negociações saia uma "solução democrática".

Durante uma conferência de imprensa na sede do BE, em Lisboa, para apresentar medidas para o SNS, Mariana Mortágua foi questionada sobre os resultados das eleições de domingo em Espanha.

"A melhor notícia da noite de ontem [domingo] é a estrondosa derrota da extrema-direita do Vox e, um outro facto menos mencionado, que é o desaparecimento dos liberais da política espanhola, nomeadamente o Ciudadanos que era a força liberal no Estado espanhol", enfatizou.

Para a líder do BE, estas são "boas notícias para a democracia", mas "más notícias para a direita portuguesa que, não tendo qualquer programa político, qualquer alternativa, esperava apenas os ventos do Estado espanhol para conseguir apanhar uma boleia".

"Resta-nos esperar que as negociações entre os diferentes partidos com responsabilidade para o fazer, e para encontrar uma solução democrática, ocorram e que essa solução democrática possa ser encontrada", disse.

Mariana Mortágua começou por referir que, logo no domingo, teve ocasião de "cumprimentar pessoalmente o Sumar, através de Yolanda Díaz e também todas as forças de esquerda na Galiza, na Catalunha, no País Basco", considerando que "são estas forças que, em conjunto, podem impedir uma maioria direita no Estado espanhol".

As eleições de domingo em Espanha tiveram um resultado inconclusivo, com nenhum dos dois principais blocos a garantir uma maioria absoluta.

Os conservadores do Partido Popular (PP) venceram as eleições, mas sem conseguir a maioria absoluta com o Vox, segundo os resultados provisórios divulgados pelo Governo.

O PP, com 136 deputados, e o Vox, com 33, só conseguiram somar 169 deputados no parlamento, ficando a sete dos 176 necessários para a maioria absoluta.

O PSOE, com 122 deputados, e o Sumar, com 31, totalizaram 153 lugares no parlamento e poderão ter mais deputados do que a direita com os aliados da última legislatura.