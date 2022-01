Começou morno o frente a frente de quinta-feira entre o secretário-geral do PS, António Costa, e o presidente do Chega, André Ventura, na RTP1. A pandemia foi o menu de entrada, com o primeiro-ministro a acusar Ventura de ser negacionista: “O sr. deputado teve a infelicidade de ser contaminado e ainda diz que tem dúvidas se deve ou não ser vacinado, eu fico arrepiado.”









Ventura criticou Costa “por se preocupar mais com a saúde pessoal do líder do Chega do que com a saúde dos portugueses”, mas lá acabou por garantir: “Como tive Covid não me pude vacinar imediatamente, mas quero-me vacinar.”

O debate começou a aquecer com Costa a acusar Ventura de “falar, debitar e não dar a conhecer o programa do Chega”. Ventura fugiu ao tema mas contra-atacou dizendo que este Governo protagonizou “o maior aumento de impostos”. O líder do PS contrariou, lembrando que foi este Executivo que “baixou o IVA na restauração” e apontou “a injustiça social de uma taxa única de IRS” como defende o Chega. “O seu legado são 400 novos pobres e 500 mil pensionistas que perderam o poder de compra”, atirou o deputado único. A seguir, Costa recordou que “o deputado era militante do PSD que cortou as pensões”.









Leia também Rui Rio recusa entendimento com Chega "desorganizado" em debate com Ventura O tema da corrupção fez explodir o bate-boca. Costa afiou as garras: “Comigo o Chega não passa, há um muro que nos separa, o sr. foi inspetor tributário e depois foi aconselhar a fugir ao fisco.” André Ventura negou e retorquiu: “O ministro da Justiça trazer a corrupção para cima da mesa é de bradar aos céus. Devia pedir desculpa aos portugueses.”

O presidente do PSD, Rui Rio, não escapou às críticas do líder socialista: “Não estou aqui para moderar ou mitigar o Chega.” Mesmo antes de terminar o frente a frente, Ventura acusou Costa de ter sido apanhado em escutas “a tentar interferir” no processo Casa Pia, em 2003. E o líder do PS respondeu: “Lembre-se sempre do seguinte, a última vez que fez acusações num debate acabou o senhor condenado no Supremo Tribunal de Justiça” - uma alusão à sentença por ofensas à família Coxi, residente no Bairro da Jamaica, no concelho do Seixal.

