"Nunca tive dificuldade em reunir com o setor", afirma ministra da Agricultura

Segundo um comunicado divulgado na quarta-feira, os agricultores reclamam o direito à alimentação adequada, condições justas e a valorização da atividade. O movimento, que se apresenta como espontâneo e apartidário, garantiu que os agricultores portugueses estão preparados para "se defenderem do ataque permanente à sustentabilidade, à soberania alimentar e à vida rural".

A ministra da Agricultura reconheceu esta quinta-feira a insuficiência dos meios da Política Agrícola Comum e a respetiva incapacidade de "servir os desafios dos agricultores", numa entrevista à SIC. "Há dois anos que chamamos a atenção da União Europeia. (...) Houve um problema de comunicação", sublinhou Maria do Céu Antunes.Esta quinta-feira, o protesto dos agricultores está a cortar estradas e fronteiras em diversos pontos do País. A governante lembrou que "as manifestações a que estamos a assistir não são exclusivas de Portugal". Nessa ótica, o protesto em Bruxelas de centenas de agricultores esta quinta-feira "terá consequências para acelerar" a valorização do setor, com quem a ministra diz nunca ter experienciado "dificuldade em reunir".