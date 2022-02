Os pagamentos em atraso das entidades públicas dispararam para 408,8 milhões de euros no final de janeiro, uma subida de 107,3 milhões face a dezembro de 2021, segundo o relatório da execução orçamental. Significa que as faturas do Estado que estão há mais de 90 dias por liquidar aumentaram 35%.Para esta evolução, contribuiu sobretudo a demora nos pagamentos aos hospitais EPE, do setor público empresarial do Serviço Nacional de Saúde, que aumentaram 96,1 milhões €.