PAN alerta para tráfico de seres humanos e Costa reage

Primeiro-ministro garante ação do Governo.

Por Lusa | 17:54

O deputado único do PAN alertou esta sterça-feira para o problema do tráfico de seres humanos em Portugal, questionando o primeiro-ministro sobre as medidas que o executivo socialista está a adotar, no debate parlamentar quinzenal.

Na resposta a André Silva, o chefe de Governo defendeu que "a forma mais eficaz de combater o tráfico de seres humanos é uma política integrada de migrações, que permita combater as causas, uma boa gestão da fronteira e, sobretudo, a criação de canais legais de emigração".

"Na semana passada, um relatório da Comissão Europeia veio confirmar que Portugal é o segundo país da União Europeia com mais vítimas de tráfico humano em exploração laboral. Há dezenas de milhares de estrangeiros a sofrerem abusos em explorações agrícolas e o nosso país começou a ser usado como nova rota de tráfico de crianças africanas, funcionando como uma porta de entrada para o espaço Schengen", dissera o parlamentar do PAN, citando o exemplo de uma jovem togolesa de 13 anos.