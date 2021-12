Partidos reclamam esclarecimentos e mais apoios após anúncio de novas medidas para Natal e Ano Novo

Os vários partidos com assento parlamentar reagiram esta terça-feira ao anúncio de novas medidas por António Costa, após Conselho de Ministros, de onde se destaca a antecipação da chamada "semana de conteção", que passa agora a compreender o período desde 25 de dezembro até 9 de janeiro. Outras medidas são o encerramento de bares, discotecas, creches e ATL neste período, o reforço na testagem.O líder do Chega defendeu que o Governo deve avançar imediatamente com um "suplemento de apoio extraordinário" para compensar os setores mais afetados pelas novas medidas de contenção da covid-19.

"O que nós pedimos ao Governo é que crie e lance já, imediatamente, um suplemento de apoio extraordinário", afirmou André Ventura, indicando que a ajuda deve ser direcionada para os setores dos bares, discotecas, eventos, restauração, hotelaria e turismo.

Inês Sousa-Real, do PAN, pediu o "cabal esclarecimento" sobre alguns aspetos, nomeadamente sobre "os apoios às empresas e às famílias" e sobre a capacidade nacional de testagem.

"Há uma série de mecanismos a serem esclarecidos. O PAN alertou desde o primeiro momento para a testagem e rastreabilidade" disse Sousa-Real, voltando a reclamar mais investimento no SNS, realçando o desgaste dos profissionais. A porta-voz do PAN pediu ainda "responsabilidade" aos portugueses no cumprimento das regras.



IL acusa Governo de incompetência porque "parar vida de todos não é gerir pandemia"

A Iniciativa Liberal (IL) acusou o Governo de incompetência após o anúncio de novas restrições devido ao aumento de casos de covid-19, considerando que "parar a vida de todos não é gerir a pandemia".

Em declarações à Lusa, a vogal da Comissão executiva da IL Carla Castro expressou "desagrado e desalento" com as novas restrições hoje anunciadas pelo primeiro-ministro, António Costa, que passam pela antecipação do período de contenção para as 00:00 de dia 25 de dezembro, com medidas como o teletrabalho obrigatório, encerramento de bares e discotecas ou alargamento da exigência de teste e certificado de vacinação a mais eventos e locais, entre outras.

"O que assistimos hoje foi a uma conferência de imprensa onde as medidas anunciadas não são condizentes com os dados apresentado. Continuamos a desconhecer quais foram os dados que suportam estas decisões", defendeu a dirigente da IL, que é também a número dois do partido pelo círculo de Lisboa nas legislativas de 30 de janeiro.

Carla Castro salientou que "há centros de vacinação que vão parar e que o ritmo de vacinação é mais baixo do que no verão", referindo que a pressão no Serviço Nacional de Saúde (SNS) "não é alarmante e não se prevê que seja".



Coordenadora do BE estranha falta de reforço das equipas de rastreio e vacinação

A coordenadora do BE afirmou estranhar que "não exista reforço das equipas de rastreio e vacinação", referindo que o Governo "aceitou a sugestão do Bloco" de apoio às famílias no período de encerramento de creches e ATL.

Catarina Martins reagiu com uma publicação na rede social Twitter às novas medidas anunciadas pelo primeiro-ministro, António Costa, que passam pela antecipação do período de contenção para as 00:00 de dia 25 de dezembro, devido ao aumento de casos de covid-19.

"Registo que, no encerramento de creches e ATL, o Governo aceitou a sugestão do Bloco de apoio às famílias. Falta saber de apoios relativos a outras medidas", apontou a líder bloquista.



'Chicão' diz que setor dos bares e discotecas são "saco de pancada do Governo"

Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS-PP, afirmou que "não eram as medidas esperadas" e aconsiderou-as "desadequadas" à situação vivida em Portugal. 'Chicão' lamentou que o setor dos bares e discotecas "que foram os primeiros a encerrar e os últimos a abrir", se vejam novamente afetados pelas medidas. "O setor continua a ser o saco de pancada do Governo, o bode expiatório. O Governo parece que está a brincar com a vida destes setores, a quatro dias de eventos marcados", afirmou.



Para o líder do CDS-PP, a medida levará a que se procurem festas ilegais "sem controlo, sem regras, sem testes obrigatórios", sublinhando que o caminho que se deveria seguir "era o do reforço da vacinação".