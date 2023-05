PCP quer resposta "aos problemas do país" sem responder se defende eleições antecipadas

A líder parlamentar do PCP, Paula Santos, defendeu, esta terça-feira, que o essencial "não é a entrada ou a saída de ministros", mas "a resposta aos problemas dos portugueses", sem responder se defende eleições antecipadas.

Paula Santos reagia no parlamento ao anúncio do primeiro-ministro, António Costa, de que não aceita o pedido de demissão de João Galamba do cargo de ministro das Infraestruturas, posição que já mereceu a discordância por parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota oficial.

"Como o PCP tem vindo a dizer, a questão essencial não é a entrada ou saída de ministros ou de secretários de Estado, é a resposta aos problemas dos portugueses: aumentar salários e pensões, garantir o direito à habitação ou a prestação de cuidados de saúde", afirmou Paula Santos.