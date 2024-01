Pedro Nuno Santos acusa Chega de mentir aos portugueses e apresentar propostas impossíveis

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, afirmou, este domingo, que metade das propostas do Chega são impossíveis de concretizar e "a outra metade é impossível aceitar", acusando o partido de mentir aos portugueses.

"O Chega apresenta-se perante os portugueses com a mentira, com a manipulação, com o único objetivo de seduzir aqueles que estão descontentes, aqueles que estão zangados. Mas a pergunta que nós temos de colocar e todos têm de colocar é se têm soluções", declarou Pedro Nuno Santos, no encerramento do XXI Congresso do PS/Madeira, no Funchal.

"Não, o Chega não tem soluções para os problemas do país. Grita, fala alto, mas não tem solução para nenhum problema nacional", considerou o secretário-geral socialista, acrescentando que o Congresso do Chega, a decorrer em Viana do Castelo, "é o congresso da mentira".