Pedro Nuno Santos deverá suceder a António Costa na liderança do PS, revela Marques Mendes

O Conselheiro de Estado, Luís Marques Mendes, revelou este domingo que o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, irá provavelmente suceder a António Costa na liderança do PS.No seu habitual espaço de comentário na SIC, Marques Mendes abordou as possíveis alterações no Executivo, referindo que Pedro Nuno Santos "só sai do Governo se ele próprio quiser".O Conselheiro de Estado admitiu ainda que a saída do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, é "inevitável", apontando ainda os nomes de Francisca Van Dunem (ministra da Justiça) e Graça Fonseca (ministra da Cultura) como outras possíveis saídas.