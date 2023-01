Certamente não é pensando no bem de seus povos, mas para acertarem - agora sem erro - como acobertar suas falcatruas", escreveu Eduardo Bolsonaro na rede social Twitter.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também não faltou à tomada de posse do presidente brasileiro. Em representação do Estado português, estiveram também o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e o embaixador de Portugal em Brasília, Luís Faro Ramos.

A presença do ex-primeiro-ministro português, José Sócrates, na tomada de posse de Lula da Silva, este domingo, no Palácio do Planalto, em Brasília, Brasil, foi alvo de críticas por um dos filhos de Bolsonaro."A quadrilha se reunindo toda de novo.