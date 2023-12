PS chumba audição do filho de Marcelo Rebelo de Sousa no Parlamento sobre caso das gémeas tratadas no Santa Maria

O Partido Soclialista votou contra todos os pedidos de audições no âmbito do caso das gémeas luso-brasileiras. O voto do PS bloqueou a audição de Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República, dos pais das meninas, bem como a ida de Marta Temido, ex-ministra da saúde, e de Lacerda Sales. O PCP absteve-se.Por outro lado, o ministro da Saúde vai ser ouvido pelos deputados, a pedido do PSD, "sobre o pagamento dos serviços médicos prestados pelo SNS por parte dos portugueses que vivem fora de Portugal".Já a presença do Presidente do Infarmed, pedida de forma potestativa pelo Chega, foi confirmada. Assim, o Presidente da instituição vai ao Parlamento explicar como foi o processo de aprovação do medicamento às duas meninas.