"O tratamento (às gémeas) foi decidido com fundamento clínico", garantiu, esta quarta-feira, o ministro da Saúde no parlamento.Manuel Pizarro diz que "não compete ao ministro classificar cada um dos envolvidos neste processo" na audição feita pelos deputados, mas sublinhou que o tratamento foi decidido com o fundamento clínico. Não houve, diz, "diferença de outro bebé".