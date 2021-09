PS suspende pré-campanha para as autárquicas devido à morte de Jorge Sampaio

O PS anunciou esta sexta-feira a suspensão de "todas as atividades públicas da campanha eleitoral" para as eleições autárquicas devido à morte de Jorge Sampaio.

"O Partido Socialista anuncia a suspensão de todas as atividades públicas de campanha eleitoral, solicitando aos seus militantes, dirigentes e candidatos que se associem à homenagem coletiva que os portugueses devem dedicar a Jorge Sampaio", anunciaram os socialistas em comunicado.

O CDS-PP, através do seu líder, Francisco Rodrigues dos Santos, anunciou o cancelamento da agenda de pré-campanha enquanto aguarda as decisões sobre luto nacional e as exéquias do antigo Presidente da República para decidir como procederá nos próximos dias.