PSD retira confiança política a deputado Pinto Moreira

"O PSD não se conforma, nem quer contribuir para a degradação da política. E, por isso, faz diferente. Não nos escondemos atrás do ‘jargão à política o que é da política, à justiça o que é da justiça’, salientou.

Luís Montenegro, o presidente do PSD, confirmou esta segunda-feira que o partido retirou a confiança política ao deputado Joaquim Pinto Moreira. O político falava aos jornalistas a partir da sede, em Lisboa.""A direção do PSD sob proposta minha decidiu em 1ºlugar retirar a confiança política ao deputado Pinto Moreira, eximindo a representar o grupo parlamentar do PSD nos trabalhos parlamentares. Esta decisão é pura e simplesmente política e justifica-se na sequência da retoma não coordenada do mandato parlamentar em momento distante do prazo de suspensão legalmente permitido.", referiu o social-democrata.Montenegro assinalou que o partido está voltado para um "novo ciclo político" e que "está focado nesse trabalho".Recorde-se que Pinto Moreira está a ser alvo de uma investigação relativa à escolha de candidatos nas eleições autárquicas de Lisboa. Trata-se do caso Tuttii Frutti, que foi revelado através de uma serie de reportagens da TVI/CNN Portugal.O deputado foi constituído arguido na Operação Vortex e teve que abandonar o mandato. Na semana passada, a direção do PSD foi apanhada de surpresa, uma vez que pinto Moreira fez um pedido para regressar ao parlamento.

