Ex-secretária de Estado do Turismo Rita Marques rejeita cargo na Fladgate

A ex-secretária de Estado do Turismo Rita Marques recusou o cargo de administradora no grupo The Fladgate Partnership, em que ficaria à frente da divisão dos hotéis e do turismo da dona da Taylor’s.Rita Marques defende, contudo, que não teve qualquer papel na atribuição de incentivos à empresa de turismo.

"Considerando que a minha carreira profissional tem sido sempre pautada pela competência, pelo rigor, por estritos princípios e valores éticos, e pelo cumprimento incondicional da lei, entendo que não tenho condições de aceitar, nesta altura, o convite que me foi dirigido, e que previa que eu iniciasse funções a 16 de janeiro", escreve Rita Marques, numa mensagem na sua página da rede social Linkedin.

O convite tem estado envolto em polémica, uma vez que a antiga secretária de Estado passaria do Governo para funções de administração no grupo The Fladgate Partnership, que detém a empresa WOW, com responsabilidades na divisão de hotéis e turismo.