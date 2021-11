Rui Rio dá a mão ao PS e Rangel afasta cenários

Depois de o líder do PSD e recandidato ao cargo, Rui Rio, ter admitido viabilizar um Orçamento do Estado do PS caso perca as eleições Legislativas, as tropas de Paulo Rangel dispararam contra qualquer “hipotético cenário em que o PS vença”.Perante a insistência do CM sobre o que fará o adversário de Rio, caso vença as eleições internas do PSD, se os socialistas voltarem a ganhar nas urnas sem maioria absoluta, o núcleo duro de Rangel acabou por dar preferência a uma espécie de geringonça de direita sem o Chega.