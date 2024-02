Rui Rocha acusa Chega de ser socialista. André Ventura diz que IL está "desligada do País Real" e que é o "partido dos ricos"

André Ventura respondeu que o Chega não propõe socialismo, mas sim consciência social do País. "Não é ser de direita ou de esquerda, é perceber o País", disse.



O debate transmitido pela SIC Notícias, que colocou frente a frente o líder do Chega, André Ventura, e o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, no âmbito das eleições legislativas, foi marcado por críticas severas dos líderes partidários às principais características dos partidos.André Ventura e Rui Rocha destacaram como temas mais dissonantes as ideologias sociais e leituras económicas para o crescimento do País.O debate começou com André Ventura a descrever a IL como "o partido dos ricos" por estar "completamente desligada do País real" e "ter falta de solidariedade e consciência social". "A IL conhece duas palavras: privatizar e despedir, independentemente dos efeitos que haja", disse Ventura.Já Rui Rocha destacou que o líder do Chega tem muito mais de socialista do que aquilo que quer realmente demonstrar, uma vez que as medidas que tem proposto são "parecidas com as do PS". O líder dos liberais relembrou que André Ventura concorda com a injeção de capital público em empresas como a TAP, apesar de ser necessário "cortar com o desperdício".O presidente da IL acusa André Ventura de estar a mentir aos idosos com as promessas em relação às pensões. "O André Ventura tem por hábito achar que diz as verdades, mas isto é enganar os idosos", salientou.

"André Ventura parece uma criança que quer andar nos carrosséis todos. Quer aumentar tudo e todos. Baixar impostos. Sem critérios. Não é o mundo real. É uma enorme aldrabice. (...) Não podemos distribuir o que não temos. Precisamos de criar riqueza", explicou.

Sobre a questão da imigração, enquanto Rui Rocha defendeu que a imigração é bem-vinda, André Ventura referiu que é preciso ter cuidado para não transformar Portugal num "país em que ninguém controla nada".



"Se deixarmos toda a gente entrar sem critério, sem controlo, um dia não temos um país, temos uma bandalheira a céu aberto", aponta o líder do Chega.

Ventura recorda que a IL sempre votou contra o Chega quando o partido tentou aprovar a expulsão de imigrantes.



Rui Rocha pediu ainda a André Ventura para não mentir acerca de dados sobre a imigração em Portugal, classificando como falsas algumas declarações dadas pelo líder do Chega a esse respeito.