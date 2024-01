Um diamante, relógios de luxo e notas em casa: A lista das descobertas da PJ durante buscas na Madeira

teve acesso à lista de descobertas feitas pela PJ durante as buscas na Madeira que, segundo o MP, revelaram que o autarca

No decurso das buscas na Madeira, a Polícia Judiciária encontrou um diamante embrulhado em papel vegetal, 46 notas de duzentos euros escondidas em envelopes, relógios de luxo e ainda depósitos de milhares de euros na conta bancária da filha de Pedro Calado, ex-presidente da Câmara do Funchal. A TVIexibia "um nível de vida muito superior àquele que é o esperado de um servidor público, seja no exercício das funções de vice-presidente do governo regional da Madeira, seja nas de presidente da câmara municipal do Funchal".Nos últimos três anos, o motorista do ex-autarca, Rui Pinto, depositou nas contas de Pedro Calado mais de 67 mil euros que viriam dos dinheiros das empresas adjudicadas.