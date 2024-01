Autarca do Funchal e mãe tinham 100 mil euros escondidos

Na quarta-feira, o Ministério Público e a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária realizaram uma



A operação mergulhou a região autónoma numa crise política, da qual resultou a "Entre 2018 e 2021, que coincidiu com o período em que exerceu o cargo de vice-presidente do governo regional da Madeira, Pedro Calado, por interposta pessoa, efetuou depósitos de numerário no montante de 67 mil euros", referiu o Ministério Público (MP) no processo.Na quarta-feira, o Ministério Público e a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária realizaram uma megaoperação judicial na Madeira e no Continente. A PJ deteve o presidente da Câmara do Funchal e dois gestores: Avelino Farinha, do grupo AFA, e Custódio Correia, da Sociocorreia.A operação mergulhou a região autónoma numa crise política, da qual resultou a renúncia ao cargo por parte do presidente do executivo regional, Miguel Albuquerque.

A PJ encontrou 20 mil euros em notas em casa de Pedro Calado e outros 10 mil escondidos em casa da mãe do presidente da Câmara do Funchal, na quarta-feira, avançou esta sexta-feira a TVI.A mãe do autarca seria a testa de ferro do filho. Recebia o dinheiro dos subornos e transferia as verbas para a conta de Pedro Calado, indicaram as escutas telefónicas e as vigilâncias aos alvos da investigação.A PJ também encontrou dinheiro com proveniência suspeita nas contas de Pedro Calado.