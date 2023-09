Problema em motor de carro obriga a evacuar Ikea

A loja Ikea, no Marshopping, em Matosinhos, foi evacuada na noite desta quarta-feira após dois alarmes de incêndio terem disparado. O alerta foi dado às 21h50, sendo que para o local foram mobilizados os bombeiros de Matosinhos/Leça.



Na origem da situação terá estado um problema num carro, que estava estacionado no parque que dá acesso à loja. O motor da viatura rebentou e terá ocorrido um derrame de óleo. Geraram-se vapores que levaram a que os alarmes de incêndio disparassem.





No local, os bombeiros resolveram a situação rapidamente. Vídeos mostram várias pessoas a saírem do espaço de forma calma. Os bombeiros estiveram no local com nove elementos e duas viaturas. Este alerta não chegou a afetar o funcionamento de outras áreas do centro comercial.