Quinze homens e cinco mulheres, entre os 21 e os 59 anos, foram detidos numa megaoperação da PSP, no Porto.Divididos em quatro grupos, vendiam droga em locais como as Fontainhas e o bairro do Falcão. Tinham 61 mil € e 14 quilos de haxixe - que iriam render 60 a 70 mil € na venda das mais de 2,7 milhões de doses.

“Estavam divididos em quatro células e cada uma operava no seu território, com a venda de estupefaciente. No entanto, havia ligação entre eles”, especificou o comissário Sousa Pereira, da Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto.



Na megaoperação - que envolveu cerca de 180 agentes - foram realizadas 36 buscas, principalmente no Porto, mas também em casas de Matosinhos e Gondomar, onde a droga era guardada.



Os 20 detidos foram ontem presentes a primeiro interrogatório. As medidas de coação serão conhecidas hoje.