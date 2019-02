Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP de Lisboa deteve cinco homens no domingo por agressões a polícias

Suspeitos foram detidos em situações isoladas nas freguesias de Estrela, Misericórdia e São Vicente, em Lisboa, na Venteira, Amadora, e em Vila Franca de Xira.

Por Lusa | 17:26

Cinco homens entre os 17 e os 39 anos foram detidos no domingo, em flagrante delito, depois de terem agredido agentes da polícia em várias freguesias do distrito de Lisboa, anunciou esta segunda-feira a PSP.



Em comunicado, a PSP indicou que os suspeitos foram detidos em situações isoladas nas freguesias de Estrela, Misericórdia e São Vicente, em Lisboa, na Venteira, Amadora, e em Vila Franca de Xira.



Numa primeira situação, dois polícias da PSP foram agredidos de forma inesperada numa freguesia da Estrela, em Lisboa, quando, durante o seu serviço, foram averiguar o que se passava com um jovem de 17 anos aos gritos, indicou aquela força policial.



Quando se aproximaram do jovem, "e sem que nada o fizesse prever, foram injuriados, tendo um dos polícias sido agredido na face", indicou a PSP.



O segundo caso ocorreu na freguesia lisboeta da Misericórdia quando, na sequência de uma notificação à PSP de agressão naquela zona, ao abordarem o suspeito de 26 anos, este "injuriou e empurrou os polícias", lê-se no comunicado.



A terceira incidência surgiu na freguesia da Venteira, na Amadora, quando um homem de 20 anos deu uma cabeçada num polícia que tentava ajudar a sua mulher, vítima de violência doméstica.



A mulher estava a ser impedida de "entrar na esquadra pelo agressor", indicou a PSP.



Na quarta ocorrência, em Vila Franca de Xira, os agentes da PSP que estavam mobilizados para uma situação de "incumprimento da regulação de poder paternal" foram sujeitos a ameaças e tentativas de agressão por parte do suspeito, de 39 anos, que acabou por ser detido.



A última situação aconteceu em São Vicente, Lisboa, quando um suspeito de 29 anos que se encontrava retido por furto de uma viatura se tornou agressivo no momento em que os agentes o tentaram algemar.



Três dos suspeitos foram notificados e os outros dois ficaram detidos até serem presentes a tribunal.