53 carteiristas presos este ano em Lisboa

PSP já prendeu mais de 700 ladrões de carteiras desde 2004.

Por S.A.V. | 08:33

A PSP de Lisboa já deteve este ano 53 carteiristas, tendo recebido mais de 2500 queixas por furtos do género, apurou o CM. O crime, que anda a motivar a criação de páginas na internet de denúncias - ao género de milícias populares - já motivou mais de 700 detenções desde 2004. Na segunda-feira foram apanhados mais dois, na Baixa.



O casal, de 30 e 37 anos, foi detido em flagrante a roubar duas carteiras da bolsa a tiracolo de um turista, ficando com 200 €.



Apesar dos antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, ficaram ambos em liberdade por ordem de um juiz. Isto porque apenas o furto qualificado - flagrante em transporte público ou paragem - atinge moldura penal que comporte a prisão preventiva. Algo que gera muitas críticas em vítimas, turistas e comerciantes.



Em Lisboa, as zonas mais problemáticas são a Baixa, o Castelo, Alfama, os miradouros e os percursos nos elétricos 11, 15 e 28.