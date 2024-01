A Força Aérea lançou esta terça-feira o anúncio de concurso público para “serviços de disponibilização e locação” de dois lotes de helicópteros ligeiros para o conjunto de meios aéreos que vão constituir o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) de 2024. Trata-se, no total, de uma despesa de 6,5 milhões de euros. Estes helicópteros são utilizados para transporte de equipas helitransportadas de cinco elementos e para abastecimentos e descargas de água a partir de um balde, no máximo de 750 litros. No último verão foram 43 destes aparelhos ao serviço.