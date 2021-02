No ano passado foram registados pelo menos 833 furtos de catalisadores de automóveis, de acordo com dados oficiais fornecidos ao CM pela GNR e PSP. Esta última força de segurança concentra 87% dos crimes registados, “mais de 730”, assume, tendo identificado “mais de 135 suspeitos” e criado equipas especializadas para combater o fenómeno, que aumentou significativamente nos últimos meses do ano.