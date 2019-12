Capturado em França homem que participou em assalto que levou à morte de idosa em 2013

Um dos homens que participou no assalto, para roubar 140 euros e quatro pequenos objetos em ouro, em que morreu uma idosa, em maio de 2013, em Chainça, Abrantes, foi agora capturado em Marselha, França, após investigação da Polícia Judiciária de Leiria.

Na casa estavam duas mulheres, de 89 e 83 anos, que foram surpreendidas por um grupo de assaltantes.

O homem, de 58 anos, foi presente a tribunal em França. Portugal tinha um mandado de detenção europeu em seu nome, emitido pelo Ministério Público de Santarém.

A PJ acompanhou a extradição para Portugal, onde, após ser presente a tribunal, o suspeito está já em prisão preventiva.

O crime ocorreu no dia 20 de maio, pelas 01h50, através do arrombamento das portas da habitação. No interior estavam duas irmãs, de 89 e 83 anos,

A investigação socorreu-se de "meios periciais científicos". "Contudo, o suspeito fugiu do território nacional, antes de ser identificado e intercetado pela investigação, pelo que foi emitido Mandado de Detenção Europeu", esclarece a PJ.

O homem veio a ser localizado em novembro, mais de 6 anos após o crime, pelas autoridades policiais francesas em estreita articulação com a Policia Judiciária, em Marselha, cidade onde estava a residir após ter passado por vários locais de França, no decorrer da fuga.