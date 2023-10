Um ferido é o resultado de um acidente de trator, ao final desta manhã de sábado, em Soutelo, no concelho de Vila Verde.



O alerta foi dado às 12h02.





No local, estiveram os Bombeiros de Vila Verde. Depois de estabilizada, a vítima foi encaminhada para o Hospital, com ferimentos considerados leves.As causas do sinistro estão a ser apuradas pela GNR.