Homem de 26 anos morre em acidente entre duas embarcações em Faro

Rui Poeira, de 26 anos, morreu esta segunda-feira à noite numa colisão entre duas embarcações perto de Faro.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, há ainda um ferido grave que terá fraturado uma perna.





apurou que os dois envolvidos seguiam na mesma embarcação.

O alerta para o acidente foi dado por volta das 21h00 e no local esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Faro, uma Ambulância da Cruz Vermelha e dos Bombeiros Sapadores de Faro.

A ocorrência foi registada pela Autoridade Marítima Nacional que esteve no local com uma embarcação, e está a investigar as causas do acidente.