Uma colisão entre um camião e três viaturas ligeiras, no viaduto da avenida Brasília, em frente à Fundação Champalimaud, em Lisboa, provocou três feridos, que estão a ser avaliados no local, indicou ao CM fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.

O alerta foi dado às 12h48. O acidente provocou o corte total do trânsito no sentido Lisboa- Cascais.





No local estão três viaturas dos Sapadores, o INEM e a PSP.