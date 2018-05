Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente rodoviário faz um morto e três feridos em Mortágua

Colisão ocorreu entre dois veículos ligeiros.

Por Lusa | 09:40

Um morto e três feridos são o resultado de um acidente ocorrido durante a madrugada em Freixo, no concelho de Mortágua, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.



A mesma fonte explicou que o acidente se registou às 00h43, à saída do Itinerário Principal 3 para a Estrada Nacional 228.



"Tratou-se de uma colisão de dois veículos ligeiros", que provocou um morto, um ferido grave e dois feridos ligeiros, acrescentou.



Ao local deslocaram-se os bombeiros de Mortágua e de Santa Comba Dão, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).