Avô acusado pelo homicídio à facada da neta de sete anos

Olegário Borges, o homem de 69 anos que a 14 de março deste ano matou à facada a neta Lara, de 7 anos, na casa em que residia com esta e a filha, mãe da criança, em Vialonga, Vila Franca de Xira, foi acusado pelo Ministério Público de Loures pelo homicídio qualificado da familiar.



A informação foi prestada esta sexta-feira ao CM por Tânia Reis, advogada do homicida, no mesmo dia em que a jurista tinha avançado para o Supremo Tribunal de Justiça com um pedido de ‘habeas corpus’ (libertação imediata do cliente).









Ver comentários