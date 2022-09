O ADN de uma das vítimas mortais do triplo homicídio de Bragança foi encontrado num dos carros usados por Sidney Martins e Nélida Guerreiro nos primeiros roubos armados a postos de combustível no Algarve.



Segundo o CM apurou, os vestígios biológicos foram encontrados pela Polícia Judiciária (PJ) durante as perícias a um Citroën, de cor branca, que seria de Carlos Pires, uma das três vítimas do triplo homicídio de Donai, Bragança.