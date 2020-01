Agente da PSP agredido a soco e pontapé após desacatos em café no Porto

Dois agentes da esquadra das Antas, Porto, foram ameaçados e um deles agredido com socos e pontapés por dois homens, de 35 e 41 anos, desempregados, terça-feira, na rua de Contumil, no Porto.Tudo aconteceu por volta das 18h20, depois de os agentes da PSP terem sido chamados para desacatos num café. À chegada, os agressores começaram a insultar os polícias e um foi mesmo agredido. Apesar de ter ficado ferido, não necessitou de tratamento hospitalar.Os suspeitos, residentes no Porto, foram detidos e presentes a tribunal para aplicação das medidas de coação.