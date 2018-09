Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agente da PSP condenado por corrupção passiva e peculato no Porto

'Polícia ressacas' ficava com droga que apreendia em fiscalizações e dava informações a traficantes sobre operações da polícia.

Por A.I.F. | 08:30

Nelson Lopes, o agente que ficou conhecido pela alcunha de ‘Polícia ressaca’, viu o Tribunal da Relação do Porto aplicar-lhe uma pena de três anos de prisão efetiva.



O PSP tinha sido condenado na 1ª instância a seis anos e três meses de cadeia, mas os juízes desembargadores consideraram agora que não existe prova suficiente para punir o arguido pelo crime de tráfico de armas. Foi assim punido por corrupção passiva e peculato.



O acórdão da Relação dá como provado que o agente, de 40 anos, e que pertencia à esquadra de Cedofeita, cometeu os crimes entre 2013 e 2014.



Nelson, que foi suspenso de funções durante o processo, ficava com droga que apreendia em fiscalizações nos bairros do Aleixo e do Pinheiro Torres, no Porto, e dava ainda informações a traficantes sobre operações da polícia. Em troca pedia produto estupefaciente.



Um outro agente, que se apercebeu de que Nelson ficou com droga, mas não o denunciou, foi também punido. Levou uma pena suspensa de nove meses pelo crime de peculato.