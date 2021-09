Uma antiga agente de execução confessou esta terça-feira, no Tribunal de Aveiro, ter-se apropriado de quase 200 mil euros, resultantes de penhoras e vendas em processos executivos.No início do julgamento, em que responde por um crime de peculato, a arguida, de 53 anos, assumiu ter praticado os factos, reconhecendo que houve “falhas” nos valores recebidos, mas não conseguiu precisar as quantias concretas.