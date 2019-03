Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agressor de mulher em prisão preventiva

Homem de 42 anos foi preso pela PSP de Loures após queixas no último verão.

Por M.C. | 10:18

Um homem de 42 anos foi preso pela PSP de Loures, com o apoio da GNR, por agressões e ameaças de morte, com armas de fogo, à própria mulher.



A vítima queixou-se em agosto de 2018 do terror que ela e o filho menor viviam às mãos do agressor. Após seis meses de investigações, a PSP de Loures avançou para uma busca à casa do suspeito, em Foros de Salvaterra, Santarém, e apreendeu, entre outros, uma carabina com mira, uma caçadeira, um revólver, uma arma de ar comprimido, uma faca, 115 cartuchos, e 397 munições de vários calibres.



Presente a juiz, o agressor ficou em prisão preventiva.