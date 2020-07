Autoridades procuram jovem de 18 anos em praia fluvial de Vieira do Minho

Um jovem de 18 anos desapareceu esta tarde após entrar na água na praia fluvial Ilha do Ermal, em Vieira do Minho.O alerta foi dado cerca das 14h00. No local estão já vários mergulhadores e os bombeiros de Vizela para tentar localizar o corpo da vítima.sabe que o jovem estava acompanhado por um grupo de amigos.Em atualização