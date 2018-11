Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal de idosos morre em incêndio em casa na Moita

Vítimas estavam no mesmo quarto, num apartamento da Baixa da Banheira.

Por Sérgio A. Vitorino | 11:17

Um casal de idosos morreu esta manhã na Baixa da Banheira (concelho da Moita) num incêndio que ocorreu no apartamento onde viviam.



Ao que o CM apurou, o casal foi encontrado sem vida no quarto por uma empregada que trabalhava na casa, por volta das 9h20. Os dois teriam problemas de saúde e estavam debilitados. A mulher estaria acamada há cerca de uma década e o homem tinha problemas de locomoção.



As causas do fogo estão a ser investigadas, mas os vizinhos apontam que o fogo possa ter tido origem num aquecedor.



O fogo deflagrou no quarto do apartamento de um terceiro andar, no centro da Baixa da Banheira, junto à estação de comboios. O casal vivia sozinho e terá uma filha emigrada na Suíça.



Estiveram no local os bombeiros da Moita. A investigação está a cargo da Polícia Judiciária.