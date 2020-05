Choque entre motas no IC19 junto à Amadora provoca três feridos. Dois estão em estado grave

Três pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, na sequência de uma colisão entre dois motociclos durante a tarde deste sábado, no IC19, junto à saída para o Hospital Amadora - Sintra, no sentido Sintra - Lisboa.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros da Amadora, no local estão duas ambulâncias dos Bombeiros da Amadora e duas ambulâncias dos Bombeiros de Queluz.O acidente está a obstruir uma das faixas de rodagem.O alerta ocorreu cerca das 18h04.