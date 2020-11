Uma colisão entre dois veículos ligeiros e um motociclo provocou dois feridos, um dos quais foi já hospitalizado em estado grave, esta tarde, no acesso da Via de Cintura Interna à A3, no Porto.

O alerta foi dado às 15h15.

No local estavam, há minutos, os Bombeiros Portuenses, a corporação de Leça do Balio, a equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital Pedro Hispano e a GNR.