Detido homem suspeito de atear fogo a prédio devoluto no Porto

Um homem, de 54 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser o presumível autor de incêndio que deflagrou esta segunda-feira, dia 29 de julho, numa residência integrante de um prédio devoluto, no Porto.

De acordo com um comunicado da PJ, "o detido terá provocado a ignição num colchão, com recurso a um isqueiro, após um episódio de discussão com outro residente, relacionado com supostas dívidas e permanência de cães no interior da habitação, que ambos ocupavam ilegalmente".





Na sequência deste incêndio, que fez dois feridos ligeiros por inalação de fumo, "o interior da residência ficou seriamente destruído, bem como o próprio edifício".O mesmo comunicado dá conta de que se o Batalhão de Sapadores Bombeiros não tivesse intervido, o fogo "poderia ter provocado a destruição completa" do edifício, "bem como das restantes habitações e prédios habitacionais confinantes".

O homem detido vai ser presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.