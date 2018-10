Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois homens desaparecidos em barragem de Beja

Alerta para o desaparecimento foi dado por familiares e amigos cerca das 02h00 desta terça-feira.

Dois homens estão desaparecidos desde as 02h00 desta terça-feira na barragem do Pisão, na freguesia de Beringel, no distrito de Beja, disse à Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



O alerta para o desaparecimento foi dado por familiares e amigos cerca das 02h00 desta terça-feira, de acordo com fonte do CDOS de Beja.



"O alerta foi dado depois de terem sido encontradas as roupas e os telemóveis dos dois homens de nacionalidade romena junto às margens da barragem", disse a fonte.



No local estiveram elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR) e dos Bombeiros Voluntários de Beja, mas as buscas foram suspensas às 04h30 e deverão ser retomadas ainda durante a manhã.