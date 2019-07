Duas pessoas esfaqueadas em roubo violento junto ao Colombo em Lisboa

Duas pessoas foram esfaqueadas ao final da tarde desta quarta-feira num assalto ocorrido na rua Mestre Lima de Freitas, em Benfica, Lisboa, junto ao centro comercial Colombo.Os quatro assaltantes fugiram do local e estão a ser procurados por equipas da PSP.Segundo explicou aofonte policial, os agressores rodearam as vítimas e exigiram-lhes os bens. Por razões que ainda não estão apuradas, as duas pessoas acabaram por ser esfaqueadas. Foram assistidas no local por uma equipa médica e ambulâncias do INEM e levadas para o Hospital de Santa Maria.Os quatro asssaltantes fugiram.A PSP investiga o crime.