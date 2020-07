Encontrado morto jovem de 18 anos que tinha desaparecido em praia fluvial de Vieira do Minho

nas águas barragem do Ermal, em Vieira do Minho.



Foi encontrado morto o jovem de 18 anos que desapareceu esta sexta-feira

As buscas decorreram durante seis horas e o corpo foi encontrado pelas 21h00.

O jovem, de 18 anos de idade, desapareceu nas águas quando tentava alcançar a nado os insufláveis do Aquapark Fratelli, instalado junto à chamada Ilha do Ermal, na freguesia de Mosteiro, em Vieira do Minho.

Quando o jovem deixou de ser visto, poucos minutos depois das 14h00, familiares e amigos, que ali se encontravam em grande número, ligaram de imediato para o 112, que acionou para o local o INEM e os Bombeiros.

As equipas de mergulhadores entraram em ação ainda antes das 16h00, mas debaterem-se com um problema complicado: a enorme quantidade de lodo que existe no fundo desta barragem, cuja profundidade chega a ser superior a vinte metros.