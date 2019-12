Grupo de portugueses retidos na Antártida em expedição milionária

Cinco portugueses estão retidos na Antártida e arriscam passar o natal naquela região remota do pólo sul.O regresso do grupo de viajantes, nos quais se encontram o empresário bracarense Artur Ferreira, a mulher e o professor universitário João Paulo Peixoto, deveria ter acontecido na passada quarta-feira, mas a empresa responsável pela expedição adiou-o por tempo indeterminado.Em comunicado, a ALE, empresa sediada no Utah, nos Estados Unidos, que opera viagens para aquele destino gelado, esclarece que o atraso no regresso está relacionado com novas exigências de documentação de aeronaves estrangeiras impostas pelo Governo do Chile, país para onde os portugueses deveriam regressar.Fonte próxima dos viajantes – que integram um grupo de 60 pessoas – disse aoque a indefinição no regresso pode obrigar o grupo a passar o natal na região caracterizada por "condições climatéricas extremas e muito instáveis".Os portugueses saíram de Portugal no passado dia 11 e passaram pela Argentina, ilha da Páscoa e Chile de onde partiram para aAntártida. O objetivo da viagem seria completar a visita aos seis continentes e aos dois polos.Trata-se de uma viagem orçada em alguns milhares de euros e muito ambicionada por viajantes experientes, como são Paulo Peixoto e Artur Ferreira. João Paulo Peixoto, recorde-se, é um dos mais experientes viajantes portugueses com o passaporte carimbado em todos os países do Mundo.