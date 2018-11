Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guarda prisional encontrado morto na Prisão de Pinheiro da Cruz

Homem estava a trabalhar na cadeia de Grândola há um ano. A PJ está a investigar.

Por Miguel Curado | 13:51

Um guarda prisional, de 30 anos, foi encontrado morto esta quarta-feira nas torres de vigilância do Estabelecimento Prisional Pinheiro da Cruz, em Grândola.



O guarda estava de serviçona torre e iria ser rendido por um vcolega que o encontrou já cadáver.



O homem tinha sido aluno no mais recente curso de formação de guardas prisionais e estava naquele serviço há menos de um ano, pelo que o Correio da Manhã conseguiu apurar.



O cadáver ainda não foi retidado do estabelecimento. A PJ encontra-se a investigar o caso.