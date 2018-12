Incêndio em prédio em Cascais mata mulher e faz vários feridos

Quatro crianças intoxicadas. Fogo deflagrou num primeiro andar, em São Domingos de Rana.

Por Sérgio A. Vitorino | 10:12

Uma mulher morreu na manhã desta sexta-feira num incêndio num primeiro andar de um prédio em São Domingos de Rana, Cascais.

O fogo, que deflagrou pelas 9h00 num prédio de habitação social de três andares – nas traseiras do centro de saúde de São Domingos de Rana -, provocou ainda pelo menos nove feridos, intoxicados pelo fumo, entre os quais cinco crianças.



Segundo o comandante das operações de socorro, a mulher foi encontrada já sem vida dentro do apartamento.

O alerta foi às 09h12 e no local encontram-se os bombeiros de Carcavelos e São Domingos de Rana, bem como a corporação de Alcabideche, o INEM e a PSP.

As causas são para já desconhecidas.



Uma das crianças que foi resgatada do prédio conta à CMTV que abriu a porta da sua casa aos bombeiros e foi retirado "às costas de um deles como um saco de batatas" até à rua. O rapaz de 11 anos diz ter apanhado "um grande susto", mas que "ainda não havia muito fumo no prédio".



Os bombeiros estão a fazer a avaliação das condições de habitabilidade do edifício para decidir se os residentes podem regressar às suas casas.



Estiveram no local elementos dos bombeiros de Carcavelos e São Domingos de Rana, Parede e Alcabideche, e também da PSP.