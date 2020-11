Quando os bombeiros chegaram ao local, o jovem estava em paragem cardiorrespiratória.

Um jovem de 16 anos foi encontrado morto com sinais de enforcamento e com as mãos atadas atrás das costas, dentro da própria casa, em Rio de Moinhos, Penafiel.O alerta terá sido dado por um familiar.A GNR e a PJ investigam o caso.