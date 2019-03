Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino de 12 anos morre esmagado por trator que conduzia em Barcelos

Acidente aconteceu às 15h37.

16:40

Um menino de 12 anos morreu esmagado na sequência de um despiste de um trator que conduzia em Barcelos, durante a tarde desta terça-feira. O veículo acabou por capotar a poucos metros de distância da habitação dos avós da vítima.



De acordo com informação avançada por fonte oficial dos Bombeiros de Barcelinhos ao CM, a criança encontrava-se encarcerada quando a equipa de socorro chegou ao local.



O alerta foi dado cerca das 15h37 e foram mobilizados para o local sete operacionais e duas viaturas. A criança encontrava-se em paragem cardiorespiratória quando os operacionais chegaram mas o óbito acabou por ser declarado no local. Foi a avó do menino quem encontrou a criança por baixo da máquina e chamou as equipas de socorro.



Ao que o CM conseguiu apurar no local, o menino não tinha experiência na condução deste tipo de veículo agrícola , pelo que terá surpreendido os avós quando perceberam que a criança tinha saído de casa.



O corpo foi transportado pela equipa de bombeiros numa viatura de transporte de cadáveres para a morgue do hospital de Barcelos.